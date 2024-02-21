Армянского участника французского Сопротивления перезахоронили в парижском Пантеоне

Перед речью президента Франции Эмманюэля Макрона было зачитано письмо Манушяна в адрес супруги, которое он написал незадолго до своего расстрела

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Церемония перезахоронения праха армянского участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна и его супруги Мелинэ состоялась в парижском Пантеоне. Трансляцию церемонии вела пресс-служба Елисейского дворца.

В церемонии принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, который прибыл с визитом в Париж. Также в Пантеоне собрались члены правительства Франции во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем и представители обеих палат парламента.

Перед речью президента Франции Эмманюэля Макрона было зачитано письмо Манушяна в адрес супруги, которое он написал незадолго до своего расстрела. После этого на площади напротив Пантеона, где были установлены гробы с останками супругов, зачитали имена 23 человек, расстрелянных вместе с Манушяном и признанных "погибшими за Францию". Среди музыкальных композиций, исполненных на церемонии, прозвучала и "Песня партизан" (Le Chant des partisans), написанная русской участницей движения Сопротивления Анной Марли.

Манушян стал первым иностранцем и первым коммунистом, чей прах был перенесен в эту усыпальницу выдающихся деятелей Франции.

Макрон отдал дань уважения героям сопротивления, заявив, что французы разделяют "одиссею Манушяна", бежавшего от геноцида армян и вставшего на борьбу с нацистами во время Второй мировой войны. Перемещение праха супругов Манушян в Пантеон президент назвал "признанием европейской судьбы, от Кавказа до Пантеона, а вместе с ней и этого интернационала свободы, любви и мужества". Он также отметил, что выходец из Армении решил умереть за страну, "которая отказалась принять его полностью" и гражданства которой он так и не смог добиться при жизни.

Кроме того, в ходе церемонии Макрон почтил память всех соратников Манушяна, боровшихся с нацистами и казненных после ареста. Среди названных им имен было имя Ольги Банчик, родившейся в Кишиневе и участвовавшей в деятельности группы Манушяна. Она была единственной, кого не расстреляли вместе с остальными, а обезглавили спустя несколько месяцев в мае 1944 года. "Сегодня в Пантеон войдут 24 участника отрядов французских партизан - рабочих мигрантов, 24 из сотен бойцов и узников, расстрелянных на поляне форта Мон-Валерьен, все они теперь признаны погибшими за Францию", - заключил Макрон.

Участник Сопротивления

Мисак Манушян родился 1 сентября 1906 года в Западной Армении, входившей в то время в состав Османской империи. Во время геноцида армян бежал из нее, в 1925 году перебрался во Францию. Там он активно участвовал в деятельности организаций армянских соотечественников, вступил во Французскую компартию. После начала немецкого вторжения во Францию во время Второй мировой войны был арестован вместе с другими членами Компартии, после освобождения из заключения начал поддерживать деятельность участников Сопротивления.

В 1941 году был пойман гестапо и заключен в концлагерь, откуда бежал в марте 1943 года и присоединился к партизанскому отряду "Сталинград", названному в честь Сталинградской битвы. Позже он возглавлял несколько партизанских отрядов, с которыми совершил десятки рейдов против нацистов. В ноябре 1943 года Манушян был арестован на подпольной квартире вместе с единомышленниками. После пыток он был казнен вместе с 23 членами его группы 21 февраля 1944 года. Его жена смогла избежать ареста и пережила войну.