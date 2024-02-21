Певица Zivert на полгода отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Она отметила, что все концерты в России будут перенесены и пройдут, когда ее состояние улучшится

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Певица Юлия Зиверт, известная как Zivert, сообщила об отмене своих концертов как минимум до осени из-за ухудшения здоровья.

"Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались полтора года назад. <...> Врачами, моей командой и мной было принято непростое решение - категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку и, как следствие, все мои предстоящие концерты, корпоративы в городах России как минимум до осени", - сказала она, видео опубликовано в ее Telegram-канале.

Певица добавила, что все концерты в России будут перенесены и пройдут, когда ее состояние улучшится. Кроме того, она сообщила об отмене всех концертов в Европе, уточнив, что слушатели смогут вернуть средства за купленные билеты.

"Что касаемо проекта "Голос" (Zivert является наставником в 12-м сезоне проекта - прим. ТАСС), на данный момент это останется моей единственной физической активностью. И я доведу эту работу до конца и выполню все свои обязательства перед проектом и конкурсантами, которые выбрали меня своим наставником", - подчеркнула исполнительница.