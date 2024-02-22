На ВДНХ пройдет награждение победителей отбора лучших практик активного долголетия

В мероприятии примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в четверг наградят победителей Четвертого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в Координационном центре Правительства РФ на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Также генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина презентует итоги отбора лучших практик активного долголетия 2023 года и представит статистику по итогам отборов 2020-2023 годов.

Главная задача отбора - выявить лучшие инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей старшего возраста, чтобы затем тиражировать их в регионах России. За четыре года на конкурс поступило 2 942 заявки, более 430 инициатив отобраны в сборники лучших практик активного долголетия.

Организаторы отбора - АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства труда Российской Федерации. Его проводят ежегодно в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.