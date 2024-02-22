В Словении почтили память погибших в годы Второй мировой войны советских военнослужащих

В мероприятии, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества, приняли участие посол РФ в республике Тимур Эйвазов, сотрудники российской дипмиссии, секретарь общества ветеранов "Север" Драго Космач, представители ветеранских организаций, а также местные граждане

НОВА-ГОРИЦА /Словения/, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Словении и граждане республики почтили память погибших в годы Второй мировой войны советских военнослужащих возложением венков к памятнику павшим воинам в мемориальном парке Трново в регионе Нова-Горица. Как сообщает корреспондент ТАСС, в мероприятии, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества, приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, сотрудники российской дипмиссии, секретарь общества ветеранов "Север" Драго Космач, представители ветеранских организаций и местные граждане.

"Многие из советских солдат, словенских партизан, сражавшихся здесь против фашизма, были молодыми. За нашу с вами свободу они отдали самое ценное, что у них было: они пожертвовали своей жизнью. Мы всегда должны помнить об их бессмертном подвиге, - заявил в своей приветственной речи посол Российской Федерации в Словении. - В настоящее время отношения между нашими странами складываются непросто, но я уверен, что дружба между русским и словенским народами, которая ковалась в суровые годы Второй мировой войны, переживет все трудности, так как в ее основе лежит искренняя симпатия между нами. Я выражаю вам глубокую признательность за сохранение наших памятников, за заботу о могилах советских воинов, которые пали на словенской земле".

22 февраля прошлого года в мемориальном парке Трново в мероприятии, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества, принял участие Изидор Чеброн, 98-летний словенский ветеран, член "Первой Прекоморской бригады", которая была сформирована после капитуляции Италии во Второй мировой войне, участвовавший вместе с советскими военнослужащими в освобождении Белграда в октябре 1944 года. Советские воины, по словам ветерана, были отличными солдатами, дисциплинированными, храбрыми. По его мнению, Белград не удалось бы освободить от нацистов без активного участия Советской армии.