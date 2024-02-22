Россия в ЮНЕСКО поделилась опытом сохранения языков коренных народов

В постпредстве РФ отметили, что делегации стран глобального Юга заинтересовались вторым выпуском российского альманаха "Мой родной язык"

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО в рамках празднования Международного дня родного языка представила передовые практики обеспечения многоязычия в сфере российского образования.

"Данный альманах является существенным вкладом РФ в проведение Международного десятилетия языков коренных народов 2022-2032 годов, где Россия занимает передовые позиции. Мы первая страна, которая приняла и выполняет национальный план действий по продвижению целей этой программы. В рамках этого плана Федеральное агентство по делам национальностей и другие ведомства продвигают многоязычное образование и способствуют цифровизации языков коренных народов, в том числе путем внедрения символов языков коренных народов в международный стандарт UNICODE", - сообщили ТАСС в постпредстве РФ.

В российской дипмиссии отметили, что делегации стран глобального Юга также заинтересовались вторым выпуском российского альманаха "Мой родной язык", рассказывающим о работе по сохранению языков коренных народов России. Он был представлен на "языковой ярмарке", где делегации разных стран демонстрировали свои достижения в области поддержки и развития многоязычия.

Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечается 21 февраля. В рамках Международного дня родного языка в ЮНЕСКО в этом году также состоялся семинар, где эксперты, преподаватели и представители крупных компаний из разных стран мира обсудили важность обеспечения образования на родном языке. С докладом выступила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джанини. Россию представлял постоянный представитель при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов.

Вечером в парижской штаб-квартире организации состоялся концерт. От России в праздничном концерте принял участие пианист Николай Соловьев, который исполнил произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, а также композиции собственного сочинения.