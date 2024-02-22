Участники джиперской экспедиции с Чукотки на Камчатку прошли почти четверть пути

Они отметили хорошее качество автозимников и высокие цены на товары в удаленных селах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 1 200 км прошли участники экспедиции на джипах с Чукотки на Камчатку - это почти четверть заявленного маршрута. Экстремалы едут на севере Камчатки, внедорожники им приходилось уже несколько раз ремонтировать, сообщили ТАСС организаторы путешествия.

"В настоящий момент ребята находятся в селе Тиличики на Камчатке, всего пройдено более 1 200 км, это почти четверть пути. Несколько раз им приходилось ремонтировать авто, чаще всего - в населенных пунктах, где их с интересом встречают местные жители. Участники экспедиции отмечают хорошее качество автозимников и высокие цены в магазинах в удаленных селах. Настроение у них отличное, хоть они на пару дней выбиваются из запланированного графика. Следующий населенный пункт - поселок Ключи", - сообщили организаторы.

Участники надеются, что преодолеют трассу за месяц-полтора.

11 февраля из административного центра Чукотки, города Анадыря, стартовала джиперская экспедиция до Петропавловска-Камчатского. Четыре экипажа преодолеют около 6 тыс. км по бездорожью в обе стороны. Как утверждают сами участники, эта экспедиция уникальная, такого до них не делал никто.