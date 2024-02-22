Вылеты самолетов на север Хабаровского края перенесли на сутки

Причиной стал сильный ветер

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Авиасообщение с Николаевском-на-Амуре и поселением Аян нарушено из-за непогоды, вылеты перенесли на сутки. Об этом сообщили в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы 403Д и 404Д за 19 февраля по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и в обратном направлении перенесены на 23 февраля", - говорится в сообщении. Они планировались на 22 февраля.

Причина переноса - неблагоприятные метеоусловия в Аяне, где ветер достигает 13-18 м/с.

С начала недели вылеты по этим и другим направлениям не осуществлялись из-за циклона, который оказывал влияние на территорию Хабаровского края с вечера 18 февраля. Шли снегопады, в некоторых районах выпало до двух месячных норм осадков. В настоящее время погода прояснилась, однако на смену снегу пришел сильный ветер с порывами до 20 м/с. Также стало значительно холоднее, температура воздуха упала на 5 градусов ниже нормы. Ночью отмечается около 20 градусов мороза, днем - минус 15 - минус 18 градусов.