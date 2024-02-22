В Минобрнауки рассказали выпускники каких направлений чаще находят работу по специальности

По данным ведомства, 97% студентов инженеров трудоустраиваются в профильных отраслях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Выпускники инженерных направлений чаще всего находят работу по специальности сразу после вуза, этот показатель среди них составляет 97%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"По последним данным, чаще всего работу по специальности находят выпускники инженерных направлений подготовки: 97% из числа вышедших на работу сразу после выпуска трудоустраиваются в отраслях, прямо или косвенно связанных с решением инженерных задач", - говорится в сообщении.

На втором месте оказались выпускники медицинских специальностей: 74% из них трудоустроились в сфере здравоохранения. На третьем - педагогических, 60% таких выпускников трудятся в образовательных организациях. "Кроме того, 17% молодых педагогов заняты в сферах социальных услуг, спорта, информации и связи, государственного и муниципального управления, науки, также косвенно связанных с образовательной деятельностью", - добавили в министерстве.

На сегодняшний день, по данным ведомства, более 60% студентов вузов совмещают работу с учебой. При этом доля трудоустроенных сразу после выпуска варьируется в пределах 55-75% для бакалавриата и 65-90% для специалитета и магистратуры.

Ранее глава министерства Валерий Фальков сообщал, что здравоохранение и педагогика вошли в тройку наиболее популярных направлений абитуриентов, поступивших в текущем учебном году. Самым популярным направлением стали информационные технологии.