В Приморье введут новую меру поддержки для участников СВО

Ветераны смогут получить доплату в размере 30 тыс. рублей к основной зарплате при трудоустройстве на "Примтеплоэнерго", "Примводоканал" и "Примавтодор"

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Приморского края разработало и вводит новую меру поддержки для участников специальной военной операции, которые возвращаются в регион по причине ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

"Правительство края разработало и вводит новую меру поддержки для участников СВО, которые возвращаются в край после боевых действий по ранению. Доплату по 30 тыс. рублей к основной зарплате в течение года смогут получать ветераны СВО при трудоустройстве на такие предприятия, как "Примтеплоэнерго", "Примводоканал" и "Примавтодор". Поможем с переобучением и повышением квалификации, если необходимо. Это будет дополнительной поддержкой при социализации ветеранов, их возвращении к мирной жизни", - отметил Кожемяко.

Глава региона добавил, что появилось новое предприятие "Тигр-правопорядок", куда тоже смогут устроиться ветераны. По словам губернатора, они будут помогать полиции и Росгвардии поддерживать порядок на улицах края.

В регионе действует более 30 мер социальной поддержки военнослужащих, на эти цели направлено более 5 млрд рублей.