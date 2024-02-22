AP: Китай планирует отправить новых панд в зоопарк Сан-Диего

По данным агентства, самка и самец прибудут к концу лета при одобрении всех необходимых требований

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Китай намерен отправить новую пару больших панд в зоопарк Сан-Диего (штат Калифорния, США) этим летом. Об этом сообщили представители зоопарка агентству Associated Press.

По их информации, самка и самец прибудут в Сан-Диего уже к концу лета при одобрении всех необходимых требований. Отмечается, что другие особи ранее находились в этом зоопарке, но примерно пять лет назад их отправили назад в Китай.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 16 ноября сообщил, что США будут рады, если Китай примет решение вернуть панд в американские зоопарки. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин "выразил готовность подумать о возвращении некоторых из них" в США.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2 тыс. и более.