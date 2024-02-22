В поезда метро Москвы планируют внедрить элементы беспилотного управления

Новую модификацию поездов разработают в 2026-2030 годах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах в 2026-2030 годах разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления.

"В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления", - написал он в личном блоге.

Мэр также напомнил, что в 2024 году в метро ожидается выход поездов серии "Москва-2024". У них будет, в том числе, обновленный интерьер, более удобные USB-разъемы, новые потолочные дисплеи и современная отделка. Кроме того, по его словам, скоро на новых диаметрах появится новый поезд МЦД "Иволга 4.0" - первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.

Что касается электробусов, то их дальнейшая модернизация будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, отметил мэр.

"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", - заключил Собянин.