Яровая: крупные центры реабилитации после заболеваний могут появиться на Дальнем Востоке

По словам зампредседателя Госдумы, "медицинский и оздоровительный туризм, который пока находится в зачаточном состоянии, имеет колоссальные перспективы именно на Камчатке и вообще на Дальнем Востоке"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Дальний Восток имеет уникальные возможности для развития медицинского туризма, здесь могут быть созданы крупные центры для реабилитации после серьезных заболеваний. Таким мнением поделилась на деловом форуме "Путешествуй!", проходящем на Камчатке, заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

"У Камчатки уникальный бальнеологический ресурс, поэтому медицинский и оздоровительный туризм, который пока находится в зачаточном состоянии, имеет колоссальные перспективы именно на Камчатке и вообще на Дальнем Востоке. Мы когда с [главой Минвостокразвития РФ] Алексеем Олеговичем Чекунковым обсуждали задачу, поставленную президентом, по системе реабилитации и создании крупных центров в России для реабилитации после разных заболеваний, то Дальний Восток и Камчатка могут предложить уникальные возможности", - сказала Яровая.

Форум устойчивого развития туризма "Путешествуй!" проходит по инициативе правительства Камчатского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс. На 20 площадках работают рестораторы, отельеры, гиды и другие представители туристической сферы регионов страны. Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 1 тыс. человек. Мероприятие проходит в рамках зимнего фестиваля "Берингия".