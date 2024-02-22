В Крым вернулись около 220 семей российских немцев из Германии в 2023 году

В основном вернулись люди от 40 лет и старше

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 220 российских семей, уехавших в свое время на постоянное место жительство в Германию, вернулись в 2023 году в Крым. Всего с 2014 года поступило около 1,5 тыс. обращений с просьбой о помощи в переезде, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"После возвращения Крыма в состав Российской Федерации поступило порядка 1,5 тыс. обращений от граждан Германии - это люди, которые выехали из Советского Союза, России в свое время, прожили кто-то 10, кто-то 20-25 лет. Обращения сводились к тому, чтобы оказать содействие в возвращении и обустройстве в Российской Федерации, в частности в Крыму. До 2014 года, пока Крым был в составе Украины, таких обращений в наш адрес не поступало. Наоборот, был отток и много желающих выехать в ту же Германию. За прошлый год порядка 220 семей российских немцев - тех, кто вернулся на постоянное место жительство к нам в Республику Крым", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Гемпель, вернувшиеся семьи отличаются интегрированностью в общество в Германии, в основном это люди от 40 лет и старше. Среди главных мотивов переезда в Крым, по его словам, - опасения за воспитание детей из-за пропаганды в европейском обществе нетрадиционных сексуальных отношений, крепкие связи с русским языком и культурой. Вернувшиеся семьи обустраиваются, получают необходимые документы.

"Приезжают люди, которые покупают жилье, строят здесь свои дома. Как правило, они занимаются каким-то малым бизнесом, дают рабочие места", - добавил Гемпель.