Литва с 1 марта запретит высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

Вильнюс также анонсировал закрытие двух КПП на границе с Белоруссией в Лаворишкесе и Райгардасе

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Литвы с 1 марта запретят высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через прибалтийскую республику в Калининград, на контрольно-пропускных пунктах в Кене на границе с Белоруссией и в Кибартае на границе с Калининградской областью. Об этом сообщил кабинет министров республики.

"Также было принято решение запретить [c 1 марта] посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пунктах пропуска "Кена" и "Кибартай", за исключением случаев, которые будут определяться Государственной пограничной службой", - говорится в сообщении на правительственном портале Литвы. Решение было приняло 21 февраля после рассмотрения литовским кабмином рекомендаций министерства внутренних дел страны.

Кроме того, Вильнюс анонсировал закрытие двух КПП на границе с Белоруссией в Лаворишкесе и Райгардасе. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.