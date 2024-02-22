В транспорте Москве покажут праздничный эфир к 23 февраля

Пассажирам будут показывать сюжет об истории праздника, ролики о военно-патриотических площадках Москвы, факты о станциях московского метро, оформление которых отражает события Великой отечественной войны - "Таганской" и "Октябрьской" Кольцевой линии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 34 тыс. медиаэкранов в столичных метро, трамваях, автобусах и электробусах будет показывать праздничный контент к Дню защитника Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Накануне крупных праздников и событий запускаем приуроченные к ним тематические эфиры. Праздничную трансляцию ко Дню защитника Отечества можно будет увидеть более чем на 34 тыс. медиаэкранах в городском транспорте", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он уточнил, что праздничные ролики можно будет посмотреть до конца февраля. Пассажирам будут показывать сюжет об истории праздника, поздравительные заставки, тематическую викторину "Москва в деталях", ролики о военно-патриотических площадках Москвы, например, о Музее Победы, факты о станциях московского метро, оформление которых отражает события Великой Отечественной войны - "Таганской" и "Октябрьской" Кольцевой линии.