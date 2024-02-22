В Минздраве указали на невозможность продажи лекарств для людей и животных в одной аптеке

Требования по реализации препаратов для них различны, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Требования по реализации лекарственных препаратов, в том числе фармацевтическое консультирование, для людей и животных различны, поэтому продажа их в одной аптеке может повлечь негативные последствия для здоровья граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Известия" сообщила, что владельцы аптек попросили власти разрешить им торговлю ветпрепаратами, чтобы привлечь дополнительных покупателей. Соответствующее письмо Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, "Союзфарма" и "Деловая Россия" направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

"Требования к помещениям, оборудованию, персоналу и его образованию, а также к условиям реализации лекарственных препаратов, в том числе к процедуре фармацевтического консультирования, различны. От соблюдения этих требований напрямую зависят жизни и здоровье граждан. Вследствие этого реализация в аптечной организации в рамках одной лицензии как лекарственных препаратов для медицинского применения, так и лекарственных препаратов для ветеринарного применения невозможна", - сообщили в министерстве.

В мире практика отпуска препаратов для медицинского и ветеринарного применения в одних аптечных учреждениях распространения также не получила, добавили в Минздраве. Там также напомнили, что в настоящее время законодательством РФ обращение лекарств для людей и животных разделено. За нарушение установленного порядка предусматриваются штрафные санкции.