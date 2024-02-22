Пескову понравился Луганск своей оживленностью и отсутствием пессимизма

Пресс-секретарь президента обратил особое внимание на активную работу коммунальных служб

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Луганск произвел на него вполне хорошее впечатление: в городе вовсю кипит жизнь, не чувствуется никакого пессимизма.

В 2022 году Песков приезжал в Донбасс, где провел обучение для представителей СМИ и пресс-служб.

"Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвел. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью", - рассказал он о поездке в Луганск в интервью порталу International Reporters.

Представитель Кремля обратил особое внимание на активную работу коммунальных служб, в том числе присутствие "мастеров с большой земли". "И дороги строили, и что-то рыли, и коммуникации меняли. Много грузовых машин с московскими номерами видел, вот таких оранжевых машин. То есть жизнь кипела, и было видно, что город живет. И было понятно, что жить он будет лучше и лучше", - описал он происходящее в городе.

"Но чего не было - какого-то, знаете, пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть", - добавил Песков.