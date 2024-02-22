В Индии фермеры приостановили акцию протеста из-за гибели одного из ее участников

Лидер аграриев Сарван Сингх Пандхер отметил, что участник марша погиб в столкновениях с полицейскими

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Протестующие в Индии фермеры приостановили свой марш на Нью-Дели до пятницы после гибели в среду одного из участников акции в столкновениях с полицией. Об этом сообщает газета The Pioneer.

"Мы рассмотрим обстоятельства этого инцидента, и до их выяснения акция протеста приостановлена до пятницы", - цитирует издание заявление лидера фермеров Сарвана Сингха Пандхера.

По его словам, 21-летний участник марша в направлении индийской столицы погиб в столкновениях с полицейскими в населенном пункте Ханаури на границе штатов Пенджаб и Харьяна примерно в 200 км от Нью-Дели. Он стал первым погибшим в ходе начавшейся 13 февраля акции протеста индийских аграриев, за время которой в беспорядках пострадали десятки ее участников и полицейских.

21 февраля лидеры протеста заявили о возобновлении марша на столицу Нью-Дели после того, как переговоры с представителями центральных властей не привели к соглашению. Фермеры сообщили, что хотят встретиться в Нью-Дели с премьер-министром Нарендрой Моди и готовы взять национальную столицу в осаду, если их не пустят в город. Возобновление марша привело к столкновениям фермеров с полицией, применявшей слезоточивший газ и аккустические устройства для разгона протестующих.

Фермеры индийских центральных штатов Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш объявили об акции протеста на прошлой неделе, требуя от правительства принять закон, который предоставит им гарантии минимальных поддерживаемых цен на будущий урожай. Кроме того, они требуют выплатить пенсии фермерам и освободить фермерские хозяйства от долгов. Индийские аграрии также хотят, чтобы Индия вышла из Всемирной торговой организации (ВТО) и заморозила все соглашения о свободной торговле.

Свою акцию фермеры назвали "Дели чало", что означает "марш на Дели". Сотни аграриев вместе с сельхозтехникой двинулись в сторону индийской столицы. В Нью-Дели из-за акции сельхозработников ужесточили меры безопасности. По-прежнему ограничен въезд в столицу, на ее границах установлены заграждения. До марта запрещены собрания пяти и более человек. Возможна блокировка мобильной связи. Марш фермеров проводится за несколько месяцев перед парламентскими выборами в стране. Сотрудники правоохранительных органов опасаются, что в случае проникновения аграриев в столицу дойдет до беспорядков, которые имели место во время аналогичной протестной акции в 2021 году.