В Башкирии детский омбудсмен сможет инициировать парламентские расследования по буллингу

В новом созыве парламента рабочая группа также будет заниматься вопросами девиантного поведения учащихся

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии приняло поправки в закон об уполномоченном по правам ребенка в республике, наделив его правом инициировать парламентские расследования по фактам буллинга, сообщила пресс-служба парламента.

"В частности, законом установлено, что уполномоченный по инициативе родителей может принимать участие в переговорах конфликтующих сторон и вправе обращаться в Государственное собрание с предложениями о проведении парламентских расследований или парламентских слушаний по фактам нарушения прав и законных интересов детей. Документ был разработан по инициативе рабочей группы по профилактике случаев травли (буллинга) в детских коллективах", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Ранее парламентская рабочая группа принимала участие в урегулировании отдельных конфликтных ситуаций в школах и выработала несколько предложений. В новом созыве парламента рабочая группа также будет заниматься вопросами девиантного поведения учащихся. Закон направлен на подпись главе Республики Башкортостан, добавили в пресс-службе.