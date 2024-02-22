В Белгороде разместили аптечки первой помощи в 325 хозяйствующих субъектах

На укрепленных остановках также поместили информационные стенды "Аптечка там" и таблички с конкретным адресом

ТАСС, 22 февраля. Власти Белгорода разместили аптечки первой помощи в 325 хозяйствующих субъектах, которые находятся возле укрепленных остановок общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"325 аптечек раздали хозсубъектам в Белгороде вблизи укрепленных остановок. На укреплениях также размещены информационные стенды "Аптечка там" и табличка с конкретным адресом, где можно найти средства первой помощи", - говорится в сообщении.

Также на фасадах хозсубъектов размещены стенды "Аптечка здесь", чтобы в случае ЧП можно было оперативно сориентироваться.

Как пояснили в пресс-службе, с помощью одной аптечки можно оказать помощь десяти пострадавшим. "Ее состав согласован с центром медицины катастроф. В аптечку входит 10 одноразовых перчаток, 2 тепловых пакета для переноса пострадавшего, 5 турникетов, 5 жгутов, 5 гемостатических губок и 10 бинтов, маркер для того, чтобы обозначить время наложения жгута", - сообщили в мэрии Белгорода.