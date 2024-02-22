В Крыму в дни выборов президента общественный транспорт будет работать как в рабочие дни

Президентские выборы в РФ состоятся в выходные дни 16 и 17 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Общественный транспорт в Крыму будет ходить по расписанию рабочего дня в дни президентских выборов, которые состоятся 16 и 17 марта. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Министерством транспорта Республики Крым и администрациями городов и районов Республики Крым будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня", - написал Аксенов.

Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая. Президентские выборы в России состоятся в выходные дни 16 и 17 марта.