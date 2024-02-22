Медведев заявил, что украинцы и русские - не братские народы, а один народ

Как отметил зампред Совбеза РФ, "эти народы тысячу лет были вместе"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Русские и украинцы являются одним народом, несмотря на языковые особенности. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Я исхожу из того, что в целом русские и украинцы - это один народ. Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. Это один народ", - сказал замглавы СБ РФ.

По его словам, "есть особенности языковые, есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык". "Но это тем не менее не означает, что это разные народы. Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события", - отметил Медведев.

Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия "была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран". При этом Медведев подчеркнул, что позднее "в состав Украины действительно были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России, это правда". Говоря об этих регионах Западной Украины, он отметил, что "там и настроения другие, и подходы другие, и они все время смотрели в определенном направлении".