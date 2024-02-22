Кабмин сохранил бесплатный проезд в отпуск для мобилизованных с Крайнего Севера

Раз в два года за счет работодателя гражданам возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ, которые работают или проходят военную службу по мобилизации или контракту на Крайнем Севере, смогут воспользоваться бесплатным проездом в отпуск после возвращения со службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что, согласно Трудовому кодексу, трудовой договор по месту работы с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение воинской службы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, как подчеркивается в сообщении, у них остается право на компенсацию проезда в отпуск. "Чтобы они смогли воспользоваться льготой после возвращения, правительство приняло решение закрепить эту норму постановлением", - сообщается в публикации.

Отмечается, что накопленной льготой граждане смогут пользоваться один раз в год.