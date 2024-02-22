В Москве приведут в порядок более 120 территорий объектов образования

Планируется заменить покрытие пешеходных дорожек, привести в порядок детские площадки, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить уличную мебель, современные системы освещения и видеонаблюдения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Благоустройство более 120 территорий объектов образования, в рамках которого заменят покрытия дорожек, отремонтируют детские площадки и установят современное освещение, планируется провести в Москве в этом году. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Продолжаем благоустройство территорий образовательных учреждений, в этом году планируем привести в порядок свыше 120 таких объектов. Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что работы начнутся после окончания учебного года во всех административных округах. Планируется заменить покрытие существующих пешеходных дорожек или проложить новые, привести в порядок детские площадки, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить уличную мебель, современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости будет сделано дополнительное озеленение, все работы по благоустройству будут завершены к 1 сентября.