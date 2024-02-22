В Хабаровском крае участок федеральной трассы открыли для автобусов

Дорога была закрыта с 18 февраля

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Движение автобусов возобновили по участку Лидога - Ванино федеральной автодороги А-376 в Хабаровском крае после циклона, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"С 17:00 (10:00 мск) 22 февраля снимается ограничение для движения пассажирских автобусов на участке Лидога - Ванино ФАД А-376", - проинформировали в МЧС.

Дорога была закрыта с 18 февраля.

Циклон оказывал влияние на территорию Хабаровского края с вечера воскресенья. Из-за непогоды были задержаны самолеты в разные поселения, закрывался для автобусов ряд дорог. Из-за обстановки в Татарском проливе не работала паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материком.

В начале недели в регионе шли снегопады, в некоторых районах выпало до двух месячных норм осадков. В настоящее время погода прояснилась, однако на смену снегу пришел сильный ветер с порывами до 20 м/с. Также стало значительно холоднее, температура воздуха упала на 5 градусов ниже нормы. Ночью отмечается около 20 градусов мороза, днем - минус 15 - минус 18 градусов.