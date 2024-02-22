Даванков внес в Госдуму законопроект о возможности граждан отзывать мэров через Госуслуги

В пояснительной записке указано, что предоставление россиянам такого права позволит без дополнительных бюджетных расходов увеличить возможность граждан напрямую влиять на политику и повысит интерес к этой сфере

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в палату парламента законопроект о предоставлении гражданам права отзывать глав муниципальных образований и членов выборных органов местного самоуправления на основе ежегодного тайного голосования на портале "Госуслуги". Документ есть в распоряжении ТАСС.

Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предлагается дополнить новой статьей о порядке отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, главы муниципального образования по решению граждан РФ.

Предполагается, что ежегодно избиратели, зарегистрированные в соответствующем муниципальном образовании (избирательном округе), имеют право принять решение об отзыве депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, главы муниципального образования при тайном голосовании на Едином портале государственных и муниципальных услуг".

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, глава муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, указано в законопроекте. Предполагается, что порядок отзыва определит правительство РФ.

В пояснительной записке указано, что предоставление россиянам такого права позволит без дополнительных бюджетных расходов увеличить возможность граждан напрямую влиять на политику и повысит интерес к этой сфере. Также принятие законопроекта повысит ответственность должностных лиц перед избирателями, следует из документа.