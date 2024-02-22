В Думу внесут законопроект о признании ветеранами борцов с националистами до 1954 года

Как говорится в пояснительной записке, тысячи военнослужащих, которые участвовали в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период после 31 декабря 1951 года, не имеют статуса ветерана Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР в четверг внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается признавать ветераном Великой Отечественной войны сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, которые боролись с националистическим подпольем в СССР до 1954 года. Текст документа, который в четверг будет внесен в Думу, есть в распоряжении ТАСС.

По действующему законодательству, к ветеранам Великой Отечественной войны относят военнослужащих, в том числе уволенные в запас, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О ветеранах" и продлить этот период до 31 декабря 1953 года. "Даже на 1953 год численность одних только частей внутренней охраны МВД, которые с риском для жизни вели борьбу с националистическим подпольем, составляла более 21 тыс. человек. Кроме них, в искоренении бандитизма продолжали принимать участие тысячи пограничников, сотрудников милиции и органов государственной безопасности, кадровый состав других структур и подразделений. Все эти люди, безусловно, достойны ветеранского звания", - пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, который выступил одним из авторов законопроекта.

Как говорится в пояснительной записке, тысячи военнослужащих, которые участвовали в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период после 31 декабря 1951 года, не имеют статуса ветерана Великой Отечественной войны. "Участники этих операций и члены их семей лишены государственной социально-правовой помощи, хотя фактически имеют на это право", - сказано в пояснительной записке.

"Определить стаж службы за участие в ликвидации бандитизма в западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике в период после 1951 года можно было лишь в индивидуальном порядке, обратившись в специальную комиссию при МВД СССР. С начала 1950-х годов борьба велась уже с остатками вооруженного националистического подполья - с мелкими бандитскими группами и бандитами-одиночками", - утверждают авторы законопроекта.