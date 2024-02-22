Митрополит Дионисий совершил молебен при пожаре в омском монастыре

Возгорание на площади 450 кв. м возникло в трапезной монастыря 21 февраля

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Митрополит Омский и Таврический Дионисий провел молебен и крестный ход во время пожара в Свято-Серафимовском женском монастыре в омском селе Татьяновка, где загорелась трапезная. Об этом сообщил ТАСС представитель Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов.

"Владыка совершил молебен и крестный ход с иконой Божией Матери "Неопалимая купина" во избежание дальнейшего распространения возгорания. Это святыня, которой молятся во время и для предотвращения пожаров", - сказал Олихов.

Пожар площадью 450 кв. м возник в трапезной монастыря 21 февраля в 21:18 (18:18 мск). Произошло обрушение кровли на всей площади. Открытое горение было ликвидировано в 00:29 (21:29 мск). В 10:50 (07:50 мск) пожар полностью ликвидирован.

Это уже второй на этой неделе пожар на религиозных объектах Марьяновского района. В ночь на 20 февраля в районном центре Марьяновка сгорела недостроенная деревянная церковь. Митрополит Дионисий позднее заявил, что на ее месте будет построен каменный храм.

В пресс-службе УМВД по Омской области ТАСС сообщили, что на данный момент предположения о связи этих пожаров не находят подтверждения. "По каждому факту проводятся пожарно-технические экспертизы и иные проверочные мероприятия", - подчеркнул собеседник агентства.