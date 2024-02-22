Органы ЗАГС Запорожской области полностью интегрировались в российскую систему

Всего в регионе запустили 12 отделов

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Органы ЗАГС Запорожской области начали предоставлять государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством с использованием единого госреестра таких записей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Всего в Запорожской области запустили 12 отделов. В первый день было зарегистрировано 182 актовые записи, первая из них - рождение ребенка. "ЗАГС будет стоять на защите интересов всего социального сообщества нашей области. Мы понимаем, что сегодня это очень важный, недостающий элемент, которого у нас долгое время не было. Я хотел бы сказать слова благодарности всем, кто принял участие в том, чтобы эта услуга была в Запорожской области на должном уровне. Работаем на своем месте честно в интересах Запорожской области и всей Российской Федерации", - сказал Балицкий. Он вручил награды сотрудникам, наладившим работу системы.

Он отметил, что для сопровождения запуска работы органов ЗАГС Запорожской области прибыли сотрудники из Севастополя и Курской области, а также представители территориальных налоговых органов. Для координации в регион направили представителей Минюста России.

"Этому предшествовала очень большая работа, потому что нужно было создать органы власти, подобрать сотрудников, провести комплекс технических мероприятий. Закупить и поставить необходимое оборудование, подключить [его] для доступа к Единому реестру актов гражданского состояния. И всю эту работу совместно проделывали Министерство юстиции РФ, Федеральная налоговая служба как оператор реестра и управление ЗАГС Запорожской области. Поэтому 20 февраля - это день, когда произошла окончательная интеграция органов ЗАГС в российскую систему", - рассказал в свою очередь директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции РФ Роман Рябый.

Как он пояснил, что подключение к реестру и запуск органов ЗАГС Запорожской области дает жителям области множество возможностей. Так, они смогут пользоваться услугами экстерриториально - "если кто-то из Запорожской области уехал в другой город, он сможет свои повторные документы получить в органе ЗАГС на территории России". Вскоре появится и доступ к сервису "Рождение ребенка", позволяющему зарегистрировать малыша, не приходя в органы ЗАГС. Кроме того, все сведения, вносящиеся в реестр Запорожской области, становятся доступны другим органам государственной власти, которым они необходимы для предоставления своих государственных услуг: выплат, пособий, льгот и т. п.

Органы ЗАГС Российской Федерации с 2018 года работают в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в который были конвертированы более 555 млн. записей с бумажных носителей начиная с 1926 года. Органы ЗАГС Запорожской области в качестве исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации созданы в январе 2024 года.