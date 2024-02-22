Роструд в 2023 году сократил число проверок на 80%

Руководитель службы Михаил Иванков отметил, что при этом на треть увеличилось количество профилактических мероприятий

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Количество проверок Роструда в 2023 году по сравнению с 2022 сократилось на 80%, при этом на треть увеличилось число профилактических мероприятий. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В 2023 году по сравнению с 2022 годом мы на 80% сократили количество проверок. При этом на 30% увеличили количество профилактических мероприятий. И за прошлый год мы их провели свыше 1 млн", - сказал Иванков.

Он также отдельно отметил такой инструмент профилактики, как профилактический визит. По его словам, это наиболее востребовано работодателями. "Здесь мы можем действительно увидеть реальные проблемы и подсказать. Если в 2022 году у нас было 118 тыс. таких профвизитов, то в 2023-м - уже 190 тыс. И, что очень важно, мы видим, что работодатель начинает воспринимать инспектора труда не как человека, который придет, проверит и накажет, а именно как помощника", - пояснил Иванков.

Глава Роструда напомнил, что в 2022 году порядка 12 тыс. профвизитов проходили по инициативе самих работодателей. В 2023 году количество таких профвизитов увеличилось до 40 тыс.

Как отметил Иванков, служба также находит новые инструменты, которые позволяют восстанавливать права работников без проведения надзорных мероприятий. "Мы разработали новый алгоритм, который строится на взаимодействии инспектора с работодателем. Естественно, в том случае, если он готов решать вместе с нами задачу восстановления прав работника. И мы видим, что порядка 51% таких обращений о нарушении прав удается решать без проверок - восстанавливать права именно при активной позиции работодателя, для которого инспектор выступает в качестве помощника, консультанта", - пояснил руководитель службы.

Он также напомнил, что проверки проводятся только в случаях, когда есть большие риски. Для этого внедряется система индикаторов риска - пока их четыре. На их основе в 2023 году провели 668 проверок, в результате восстановлены права почти 8 тыс. человек.