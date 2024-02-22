Роструд в 2023 году помог вернуть долги по зарплате на 12 млрд рублей

Глава ведомства Михаил Иванков отметил, что инспекторы содействовали восстановлению прав более 300 тыс. работников

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Инспекторы Роструда за 2023 год содействовали восстановлению прав более 300 тыс. работников и помогли вернуть долги по зарплате на общую сумму более 12 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Говоря о 2023 годе применительно к надзору в сфере труда, были восстановлены права свыше 300 тысяч работников, свыше 12 млрд долгов по заработной плате было погашено при непосредственном участии наших инспекторов. И, что самое важное, у нас на треть сократилось количество жалоб на нарушение трудовых прав, а имеющихся среди них жалоб на задержки по заработной плате - еще в два раза. Это еще раз подчеркивает правильность и эффективность нашего вектора на профилактику", - сказал Иванков.

При этом он отметил, что с вступлением в силу нового закона о занятости у Роструда появилось новое полномочие - проведение проверок соблюдения органами занятости стандартов занятости. "Но мы все таки рассматриваем это полномочие больше как аудит. Здесь тоже наша главная задача - это не выявить постфактум какие то отклонения, а обеспечить, чтобы этих отклонений не было, и чтобы на всей территории нашей страны с одинаково высоким качеством оказывались услуги в сфере занятости", - пояснил Иванков, добавив, что работу по этому направлению запустят в текущем году.