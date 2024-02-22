В горах Кубани штормовое предупреждение о лавинной опасности продлили до 25 февраля

В случае чрезвычайных ситуаций предлагается обращаться по единому номеру 112

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют опасность схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте от 1 тыс. м над уровнем моря до 25 февраля включительно. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В течение 23-25 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1 000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Сходы лавин могут достигать категории опасных явлений. Спасатели не рекомендуют выходить в горы в непогоду. В случае чрезвычайных ситуаций предлагается обращаться по единому номеру 112.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что штормовое предупреждение об опасности схода лавин в горах региона действует до 22 февраля включительно.