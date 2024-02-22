Участники СВО, ветераны и члены их семей смогут подняться на Эльбрус бесплатно

Такую же льготу намерены сделать в Чечне на горнолыжном курорте "Ведучи"

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Участники СВО и ветераны других боевых действий, а также члены их семей могут бесплатно пользоваться канатной дорогой на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Участники СВО и другие ветераны боевых действий, а также члены их семей могут бесплатно пользоваться канатной дорогой на нашем легендарном курорте "Эльбрус" <...>", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Скидку в 100% на спортивные ски-пассы и туристические прогулочные билеты ввели в начале 2024 года. Такую же льготу планируют сделать на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне.