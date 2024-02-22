Более 270 тыс. россиян старше 55 лет обратились в службы занятости в 2023 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что 60% из них трудоустроились и стали продолжать свою активную трудовую деятельность

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 274 тыс. россиян старше 55 лет обратились в службы занятости в 2023 году, 60% из них были трудоустроены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"В 2023 году обратились в службы занятости почти 274 тыс. граждан старшего возраста, 60% из них трудоустроились и стали продолжать свою активную трудовую деятельность", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию".

Голикова напомнила, что с 1 января 2024 года пенсии в РФ проиндексировали на 7,5%. Если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, неработающему пенсионеру производится социальная доплата, такие доплаты получают 6,3 млн пенсионеров.

Вице-премьер добавила, что 413 тыс. граждан старшего возраста прошли бесплатное обучение за время действия программы. Также в РФ действуют 3 183 университета старшего возраста и свыше 14,6 тыс. организаций, отделений, клубов, которые реализуют разнообразные образовательные программы для граждан старшего возраста.

"Россия является абсолютным лидером с точки зрения направления компьютерной грамотности старшего поколения", - подчеркнула она.

Кроме того, 110 тыс. клубных формирований и кружков действуют в образовательных организациях, учреждениях культуры, социального обслуживания, в них постоянно занимаются порядка 2,5 млн россиян старшего возраста. Также с 2022 года на базе территориальных отделений Социального фонда создают центры общения старшего поколения, уже открыты 300 таких центров.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.