В России проживают 34,5 млн человек старше 60 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году их будет на 2 млн больше

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 34,5 млн человек старше 60 лет проживают в России, а к 2030 году их будет на 2 млн больше. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве.

"Сейчас в России проживают 34,5 млн человек, которые старше 60 лет. К 2030 году их будет на 2 млн больше. Это стало возможным, потому что мы все вместе принимали активные усилия для увеличения продолжительности жизни", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию".

По словам Голиковой, продолжительность жизни в РФ растет. По ожидаемым оценкам Росстата, она составляет 73,5 года. Согласно данным из ее презентации, продолжительность жизни в России увеличилась на 8,5 года за последние 20 лет.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.