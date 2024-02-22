В Якутии проектирование крупнейшего в ДФО кинопавильона планируют завершить в 2024 году

Комплекс позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Проектирование многофункционального кинопавильона в Якутии планируют завершить до конца года. Об этом сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев после совещания по реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри, которое провел вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы в этом году начинаем проектирование крупных объектов - это, в том числе наш крупнейший кинопавильон, который мы здесь построим. Планируем в этом году закончить проектирование и экспертизу с тем, чтобы уже в начале следующего года мы могли заявляться на механизмы дальневосточной концессии", - сказал Николаев.

Многофункциональный кинопавильон полного цикла планируется построить на территории 68-го квартала Якутска, объект является частью мастер-плана города. Трутнев подчеркнул важность его реализации и своевременного старта работ. "Программа модернизации дальневосточных городов, принятая по поручению президента РФ Владимира Путина, - самая большая и важная работа, которую нам предстоит в ближайшие годы сделать <...>. Мы должны добиться того, чтобы уже в 2024 году люди увидели, что мастер-планы реализуются, что позитивные изменения уже за окном", - отметил он.

Ранее правительство Якутии сообщало, что предварительный срок окончания строительства кинопавильона - к 2027 году.

Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом. Потенциальная мощность кинопавильона составит 24 фильма и сериала в год. Комплекс позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. В первую очередь кинопавильон позволит проводить съемки круглогодично и не зависеть от климатических условий региона, где зима длится порядка семи месяцев.