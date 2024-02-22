В России завершают разработку карты по импортозамещению средств реабилитации

Вице-премьер РФ отметила, что на конец 2023 года в стране проживали 11 млн инвалидов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Разработка дорожной карты по импортозамещению технических средств реабилитации (ТСР) завершается в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Сейчас мы вместе с Минтрудом, Минпромторгом и Минздравом завершаем разработку дорожной карты импортозамещения по техническим средствам реабилитации. <...> Производятся очень неплохие модели ТСР, современного инновационного уровня, надеюсь, что в скором времени мы увидим их масштабирование", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию".

Голикова отметила, что на конец 2023 года в стране проживали 11 млн инвалидов. Ежегодно за ТСР обращается более 1 млн россиян.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.