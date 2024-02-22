"Одноклассники" и Работа.ру определили, что обсуждают мужчины на работе

По данным соцсети, с мужчинами на работе стоит обсуждать автомобили, рыбалку, спорт и юмор

Социальная сеть "Одноклассники" и сервис Работа.ру провели исследование и выяснили, о чем говорят мужчины на работе.

По данным опроса, 81% респондентов обсуждает профессиональные задачи, 22% говорят о технике и автомобилях, 19% опрошенных – о ремонте, 17% - о семье и детях. Также исследование показало, что обсуждают отношения между сотрудниками 12% опрошенных, столько же респондентов говорят о животных, а спорт становится темой разговора лишь 9% респондентов.

44% принявших участие в опросе россиян уверены, что с коллегами стоит общаться на темы, которые выходят за рамки профессиональных вопросов и находить общие увлечения. При этом 67% убеждены, что взаимные интересы положительно влияют на атмосферу в коллективе.

По данным "Одноклассников", с мужчинами на работе стоит обсуждать автомобили, рыбалку, спорт и юмор. Публикации по этим тематикам в соцсети собирают наибольшее количество комментариев и реакций.

Большинство респондентов считают, что уровень коммуникабельности не зависит от пола. При этом 8% опрошенных отметили, что мужчины в жизни общительнее, чем женщины, не согласны с этим утверждением 13%.

В исследовании приняли участие 3,5 тыс. пользователей Работа.ру из всех регионов России.