В Белгороде более 2 тыс. подвалов оборудовали под временные укрытия

Также в городе регулярно проводят тренировки по открытию этих помещений

БЕЛГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. подвалов в Белгороде были оборудованы для укрытия от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

"В Белгороде 2047 подвальных помещений приспособлены под временные укрытия. Управление ГОЧС [орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям] с управами организует работу по поддержанию их в постоянной готовности", - сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что также регулярно проводятся тренировки по открытию этих помещений. На контроле вопросы, связанные с навигацией, наличием ключей, воды и скамеек, а также санитарным состоянием.

Помимо этого, 325 аптечек раздали хозсубъектам в Белгороде вблизи укрепленных остановок. "На укреплениях также размещены информационные стенды "Аптечка там" и табличка с конкретным адресом, где можно найти средства первой помощи.

На фасаде хозсубъекта - стенды "Аптечка здесь", чтобы в случае ЧП можно было оперативно сориентироваться", - пояснили в мэрии.

Уточняется, что с помощью одной аптечки можно оказать помощь 10 пострадавшим. "Ее состав согласован с центром медицины катастроф. В аптечку входит 10 одноразовых перчаток, 2 тепловых пакета для переноса пострадавшего, 5 турникетов, 5 жгутов, 5 гемостатических губок и 10 бинтов, маркер для того, чтобы обозначить время наложения жгута", - добавили в мэрии.