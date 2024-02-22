Львова-Белова предложила трудоустраивать подростков в качестве профориентации

По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка, на сегодняшний день перечень специальностей, куда могут привлекаться несовершеннолетние для работы, крайне ограничен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Подростки должны больше пробовать себя в разных специальностях, поэтому необходимо в качестве профориентации предоставлять им возможность работать. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Я считаю, что профориентация без привязки к реальной работе не имеет никакого смысла, потому что мы можем сколько угодно проходить тесты, смотреть, к чему есть способности у ребенка, но если он не пробует, не начинает осваивать в практической плоскости ту или иную специальность, то, скорее всего, это останется на зачаточном уровне. Важно, чтобы мы реально начали работать", - сказала она во время панельной дискуссии "Ценность труда и занятости у современных подростков" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного форума труда.

По словам детского омбудсмена, на сегодняшний день перечень специальностей, куда могут привлекаться подростки для работы, крайне ограничен. "Я думаю, мы же можем в рамках разных специальностей сформировать позиции, которые может выполнять подросток. Не обязательно, чтобы это были квалифицированные рабочие места, он может взять только часть функций у секретаря, у курьера, у аналитика или айтишника. Это будет его возможность попробовать себя в разных сферах, а для работодателей - это возможность за меньшую плату получить сотрудника с возможностью после его обучения работать в этой компании", - сказала она.

Как напомнила Львова-Белова, к 1 июня будет сформирован перечень специальностей, которые рекомендуются для подростков. Кроме этого, по словам детского омбудсмена, необходимо сформировать реестр ответственных работодателей, которые смогут на постоянной основе привлекать для работы подростков, при этом быть более свободными от проверок.

С 20 по 22 февраля в Петербурге проходит VIII Санкт-Петербургский Международный Форум Труда. Главная тема мероприятия в этом году: "Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и новые решения".