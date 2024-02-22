В Туве количество лесных пожаров в 2023 году сократилось в два раза

По данным министерства лесного хозяйства и природопользования республики, за этот период в регионе произошел 101 лесной пожар

ТАСС, 22 февраля. Количество лесных пожаров в Туве в 2023 году сократилось в два раза, а площадь возгораний - в шесть раз благодаря новой лесопожарной технике и оборудованию, полученному по нацпроекту "Экология", сообщает правительство Республики Тыва.

"В Туве в 2023 году в два раза сокращено количество лесных пожаров и в шесть раз - площадь возгораний. Добиться таких результатов позволила планомерная работа по улучшению материально-технического оснащения лесохозяйственных организаций республики новым лесохозяйственным оборудованием и лесопожарной техникой по линии национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

По данным министерства лесного хозяйства и природопользования республики, в 2023 году в Туве произошел 101 лесной пожар, а площадь, охваченная лесными пожарами, составила 3,5 тыс. га.

В правительстве республики пояснили, что к концу прошлого года за счет средств нацпроекта республика получила 97 единиц лесопожарной техники и 325 единиц лесопожарного оборудования. "Также было получено 36 единиц лесохозяйственной техники и 381 - лесохозяйственного оборудования. Это самое масштабное обновление техники за счет федеральных средств за последние годы. <…> Новое лесопожарное оборудование позволяет специалистам лесного хозяйства более быстро и эффективно проводить мероприятия по охране лесов от пожаров", - добавили в правительстве.

Тува занимает одно из лидирующих мест в Сибири по площади лесов. Общая площадь лесного фонда республики составляет около 10 882,9 тыс. га. В 2012 году в горной местности республики произошел один из крупнейших лесных пожаров. На тушении пожара погибли восемь парашютистов-десантников Тувинской базы авиационной охраны лесов.