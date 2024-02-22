В России соцуслугами пользуются 8,4 млн человек старшего возраста и инвалидов

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, с 2019 года ввели в эксплуатацию 57 домов-интернатов нового типа для проживания 6 тыс. человек

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 8,4 млн человек пожилого возраста и инвалидов получают социальные услуги в России, тогда как в 2018 году этот показатель составлял всего 3,4 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Охват граждан социальными услугами ежегодно увеличивается. Если в 2018 году социальными услугами было охвачено 3,4 млн граждан [пожилого возраста и инвалидов], то сейчас это уже 8,4 млн человек", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию".

Голикова пояснила, что в настоящее время социальные услуги пожилым гражданам предоставляют более 5 тыс. государственных организаций социального обслуживания. Это помощь на дому, развивающие занятия в комплексных центрах социального обслуживания, уход в социальных домах-интернатах. Вице-премьер добавила, что в 2023 году долговременным уходом были охвачены 171,2 тыс. россиян, из них в сельской местности - 41,6 тыс. человек. Это порядка 10% нуждающихся в уходе граждан.

"Самый важный социальный эффект, который мы получаем для граждан, которые ухаживают за своими близкими, это возможность сохранить доходы семьи и не бросать работу. В 2023 году 12,5 тыс. ранее не работавших родственников были трудоустроены, а более 6,7 тыс. родственников получили возможность сохранить занятость. Создано дополнительно в системе ухода 42 тыс. рабочих мест", - уточнила она.

Также, по ее словам, за период с 2019 года введено в эксплуатацию 57 домов-интернатов нового типа для проживания 6 тыс. человек.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.