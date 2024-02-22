График общественного транспорта в Подмосковье изменится в выходные 23-25 февраля

В транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тыс. автобусов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Расписание общественного транспорта в Подмосковье изменится в предстоящие праздничные выходные 23-25 февраля. Изменения коснутся как автобусных маршрутов, так и пригородных пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В праздничные и выходные дни, 23-25 февраля, изменится график работы общественного транспорта Подмосковья. 23-24 февраля автобусы региона будут работать по расписанию субботнего дня, а 25 февраля - по расписанию воскресенья. В транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тыс. автобусов, из них 3,3 тыс. - перевозчика "Мострансавто", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменится расписание пригородных поездов в московском транспортном узле. Так, 22 февраля поезда будут следовать по расписанию пятницы, 23 и 24 февраля - по расписанию субботы, а 25 февраля - по расписанию воскресенья. Также Центральная пригородная пассажирская компания назначит дополнительные фирменные экспрессы: № 7051 Рязань-2 - Москва - 25 февраля; № 7031 Москва - Тула - 23-25 февраля; № 7030 Тула - Москва - 23-25 февраля. На участке Черусти - Вековка поезда будут курсировать в 11-вагонной составности: №№ 6382, 6383, 6385 - 22, 25 февраля; № 6390 - 25 февраля.

"Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров", - подчеркнули в министерстве.