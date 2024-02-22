Министр инфраструктуры Молдавии заявил о жесткой реакции на забастовку транспортников

Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков республики 21 февраля объявила, что 27-29 февраля отменит международные и региональные рейсы пассажирских автобусов

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну предупредил, что власти Молдавии жестко отреагируют на забастовку транспортников, которые пригрозили отменить автобусные рейсы по всей стране 27-29 февраля.

"Приостановка работы в первую очередь повлияет на людей. Мы и Национальное агентство автомобильного транспорта будем жестко вмешиваться. Я призываю всех перевозчиков обеспечить людей транспортом", - сказал министр в эфире телеканала "Журнал ТВ". Он признал, что "до сих пор так и не понял, в чем заключаются претензии транспортников".

21 февраля Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдавии объявила, что 27-29 февраля отменит международные и региональные рейсы пассажирских автобусов. Осенью прошлого года водители междугородного транспорта в республике организовали несколько акций протеста в Кишиневе, требуя отменить поправки в транспортный кодекс, предложенные министерством инфраструктуры и регионального развития. Протестующие выводили на площадь у здания правительства десятки автобусов и маршрутных такси, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Они считают, что из-за действий властей многие водители могут потерять работу, а населенные пункты останутся без транспорта.

Протестующие обвиняли кабмин в том, что он, продвигая поправки в кодекс, действует в интересах коррумпированных группировок. В частности, водителей не устраивают планы открыть линии междугородных перевозок, которые будут контролироваться государством, что грозит банкротством частных перевозчиков. Согласно поправкам в Транспортный кодекс Молдавии, которые утвердило правительство, районные советы получат право утверждать тарифы на проезд на местном уровне, а билеты будут выдавать в виде кассового чека или в электронном формате.