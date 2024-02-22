Голикова на выставке "Россия" поздравила участников СВО с Днем защитника Отечества

Вице-премьер РФ отметила, что участники спецоперации в настоящее время защищают историческую Родину

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия" поздравила участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества, отметив, что в этом году 23 февраля особенное, потому что россияне "сердцем с ребятами, которые находятся на линии соприкосновения".

"Праздник, который традиционно широко отмечается в нашей стране, в этом году он особенный. Хочу от всех нас поздравить всех ветеранов, участников специальной военной операции, контрактников, мобилизованных, добровольцев с этим праздником. Это особый день, потому что вся наша большая страна сердцем с ребятами, которые находятся на линии соприкосновения", - сказала она.

Голикова отметила, что участники СВО сейчас защищают историческую Родину. "Очень важно, что наши "серебряные волонтеры", наша молодежь, наши оборонно-промышленные предприятия и все люди в нашей стране активно помогают нашим ребятам. Цель только одна - защитить страну и победить", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.