В ЛНР подачу электричества после непогоды восстановили почти 117 тыс. абонентов

В регионе 10-11 февраля прошел ледяной дождь

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Энергетики с 12 февраля восстановили подачу электричества почти 117 тыс. абонентов Луганской Народной Республики (ЛНР), перебои в ее подаче начались из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

"С 12 февраля удалось запитать 116 938 абонентов, 7 лечебных учреждений. 47 школ, 25 детских садов, 2 интерната и 10 котельных", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики. По его словам, к утру четверга обесточенными остаются 610 абонентов в Свердловском муниципалитете. "В Свердловском районе сегодня работают 12 бригад в составе 70 энергетиков и 23 единиц спецтехники. К концу дня планируется восстановить электроснабжение всех потребителей", - отметил он.

В среду в главном управлении МЧС по ЛНР сообщали, что менее 2 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах Свердловского муниципалитета остаются без электроснабжения после непогоды, обрушившейся на регион 10-11 февраля.

В субботу в Минтопэнерго ЛНР заявляли, что энергетики планируют до 22 февраля восстановить подачу электроэнергии.