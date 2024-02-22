В России медицинские службы будут работать усиленно на праздничных выходных

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил регионам, в частности, обеспечить укомплектованность выездных бригад

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил усилить работу медицинских служб по стране во время длинных праздничных выходных, регионы должны проконтролировать работу и укомплектованность выездных бригад. Соответствующее поручение он сделал по итогам заседания оперативного штаба Минздрава РФ с участием руководителей региональных органов управления здравоохранением.

"Медицинская служба по всей стране должна работать в праздничные дни в усиленном режиме. Экстренная и плановая медицинская помощь должны быть в полной мере доступны для граждан. Поликлинические подразделения должны работать по графику, в том числе в субботу, 24 февраля. Важно также обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение - пациенты должны получать все назначенные лекарства в срок", - сказал он.

Мурашко также поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, и обеспечить укомплектованность выездных бригад.

При этом министр призвал граждан провести эти дни в кругу семьи и с пользой для здоровья. "Минимизируйте употребление алкоголя - это позволит получить лучшие впечатления от общения и сохранить здоровье. В случае плохого самочувствия обращайтесь за медицинской помощью, в острых ситуациях своевременное обращение критические важно для сохранения жизни. Также важно вовремя принимать лекарства, назначенные врачом", - добавил он.