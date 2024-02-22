Мишустин поручил повысить статус премии в области детской и подростковой литературы

С предложением повысить статус награды выступило Минцифры России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал решение повысить статус Национальной премии в области детской и подростковой литературы и сделать ее правительственной. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Премия была учреждена в 2023 году Минцифры России совместно с Минкультуры в целях поощрения авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений для детей и подростков на русском языке, внесших существенный вклад в культуру страны.

В 2023 году вручено семь наград (в шести номинациях - по 1,5 млн рублей каждая, в номинации "За вклад в развитие детской литературы" - 2 млн рублей). Законом о бюджете уже предусмотрены средства на присуждение премии в 2024-2026 годах.

С предложением повысить статус награды выступило Минцифры России. Как отмечали в министерстве, учреждение такой премии в качестве правительственной позволит повысить социальную значимость современной отечественной литературы, привлечь к ней читательское и общественное внимание.

Теперь Минцифры будет поручено совместно с другими профильными ведомствами подготовить и внести в кабмин проекты документов об учреждении правительственной премии в области детской и подростковой литературы.