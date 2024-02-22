Перенос электродного производства из Челябинска улучшит здоровье горожан

По словам главы партии "Зеленые" Андрея Нагибина, регион "попадает в последнюю десятку именно из-за того, что за ней тянется целый шлейф экологических проблем от промышленного производства"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Перенос вредного электродного производства за черту Челябинска улучшит здоровье горожан и положение региона в национальном экологическом рейтинге. Об этом сообщили ТАСС опрошенные экологи.

"Действительно запаха будет меньше, и это повлияет на здоровье жителей Челябинска. Мы прекрасно знаем, поскольку ведем национальный экологический рейтинг, что Челябинская область попадает в последнюю десятку именно из-за того, что за ней тянется целый шлейф экологических проблем от промышленного производства. Мы очень рассчитываем, что вынос данного предприятия за город даст большое улучшение экологических условий проживания. Готовы сопровождать этот проект и доносить до жителей, как это все происходит, потому что одно дело объявить, а другое дело - провести этот сложный проект", - заявил глава партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Он также отметил, что Челябинск - не первый город, где предприятия выносят за его черту, то же самое наблюдалось в Москве, когда в течение порядка десяти лет большинство производств было выведено за черту города, а оставшиеся предприятия глубоко модернизируют. Также компания "Норникель" недавно закрыла самое грязное производство в Норильске, вывела его за город, а также запустила программу по снижению выбросов серы.

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) начал остановку электродного производства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Полностью электродное производство закроют 1 марта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал идею перенести крупное металлургическое производство за пределы Челябинска.

"Электродное производство - одно из самых вредных, оно располагается в городе, в котором и так хватает проблем с загрязнением воздуха. Размещать такие производства нужно там, где будет достаточная санитарно-защитная зона, где не будут проживать люди. К сожалению, такие решения можно принимать только на самом высоком уровне, потому что противодействие со стороны промышленников выше интересов чистого воздуха. В данном случае произошло примерно то же самое, что и в 2017 году, когда на прямой линии Владимир Путин закрыл Кучинскую свалку в подмосковной Балашихе", - добавил директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.