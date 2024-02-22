В Душанбе прошел многотысячный митинг в поддержку обращения к ООН объявить День футбола

Как отметили в мэрии, шествие прошло по проспекту Шерози, а митинг - возле водопада Наврузгох

ДУШАНБЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек пришли на митинг в центре Душанбе в поддержку обращения президента Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) Рустама Эмомали к ООН принять резолюцию решением Генеральной Ассамблеи и официально объявить Всемирный день футбола. Об этом сообщили в мэрии Душанбе.

"С участием почти 10 тыс. человек состоялись митинг и шествие <...>, участники которых поддержали предложение президента CAFA, президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали относительно объявления Всемирного дня футбола", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что шествие прошло по проспекту Шерози, а митинг - возле водопада Наврузгох в центре Душанбе. На фотографиях, опубликованных администрацией города, запечатлены участники шествия с флагами Таджикистана и портретами президента.

В настоящее время по решению ООН Всемирный день футбола неформально отмечается 10 декабря. В феврале таджикистанское агентство Ховар сообщило, что президент CAFA, который также является главой Душанбе, Рустам Эмомали обратился к ООН с просьбой признать роль этого вида спорта на мировом уровне и объявить Всемирный день футбола. В опубликованном агентством видеообращении Эмомали отмечалось, что футбол стал явлением общемировой культуры.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола. Штаб-квартира CAFA расположена в Душанбе.